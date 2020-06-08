На Львовщине выпал град размером с перепелиное яйцо (видео)
Люди в соцсетях делились видео и фото сюрпризами природы, мол, 2020 год не перестает удивлять.
Львовскую область второй день подряд накрывает град размером с перепелиное яйцо.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Больше всего снежинок выпало в Сколевском районе. Накануне засыпало город Славское, а сегодня села Коростов, Гребенов, Тухолька. Там слой града напоминал слой снега, он укрыл трассу и поля вокруг.
Люди в соцсетях делились видео и фото сюрпризами природы, мол, 2020 год не перестает удивлять.
Об ухудшении погоды синоптики предупреждали. На сегодня объявили штормовое предупреждение.
Град размером с перепелиное яйцо второй день подряд накрывает Львовскую область
Как сообщал УНИАН, в Херсонской области пронеслась разрушительная непогода, в результате чего пострадал урожай.
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