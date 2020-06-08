На Львовщине выпал град размером с перепелиное яйцо (видео)

21:04, 8 июня 2020
225
0

Люди в соцсетях делились видео и фото сюрпризами природы, мол, 2020 год не перестает удивлять.

Об ухудшении погоды синоптики предупреждали / скриншот
Об ухудшении погоды синоптики предупреждали / скриншот

Львовскую область второй день подряд накрывает град размером с перепелиное яйцо.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В Черновцах внезапный ливень с градом подтопил десятки улиц города (фото, видео)

Больше всего снежинок выпало в Сколевском районе. Накануне засыпало город Славское, а сегодня села Коростов, Гребенов, Тухолька. Там слой града напоминал слой снега, он укрыл трассу и поля вокруг.

Люди в соцсетях делились видео и фото сюрпризами природы, мол, 2020 год не перестает удивлять.

Об ухудшении погоды синоптики предупреждали. На сегодня объявили штормовое предупреждение.

Как сообщал УНИАН, в Херсонской области пронеслась разрушительная непогода, в результате чего пострадал урожай.

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Львовщина#непогода в Украине
Новости партнеров
Погода в Украине
Виргиния, США
+16°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
55 %
754 мм
2.7 м/с
0 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять