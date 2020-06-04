Ливни, град и смерчи: на Херсонщине пронеслась непогода (видео)

От непогоды пострадали несколько районов.

Херсонщиной пронеслась непогода / скриншот

В Херсонской области пронеслась разрушительная непогода: пострадал урожай.

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Об этом рассказали в эфире "ТСН.Утро".

Местные жители снимали непогоду на видео и выкладывали в соцсети.

"Пострадали несколько районов. Поселок городского типа Каланчак засыпало градом, который накрыл все вокруг плотным слоем. Больше всего от непогоды пострадали овощи, а вот спелые черешни на удивление уцелели. Местами, пишут люди, град был размером с новую гривневую монету. И выкладывают фотодоказательства", - говорится в сообщении.

Тем временем в другом месте области люди сняли смерчи. Один закрутил пыль на поле, а другой - поднялся над морем.

Напомним, до конца недели в Украине потеплеет, местами температура поднимется выше +30 градусов.