Ливни, град и смерчи: на Херсонщине пронеслась непогода (видео)
От непогоды пострадали несколько районов.
В Херсонской области пронеслась разрушительная непогода: пострадал урожай.
Сегодня в Украине местами пройдут дожди, температура до +23° (карта)
Об этом рассказали в эфире "ТСН.Утро".
Местные жители снимали непогоду на видео и выкладывали в соцсети.
"Пострадали несколько районов. Поселок городского типа Каланчак засыпало градом, который накрыл все вокруг плотным слоем. Больше всего от непогоды пострадали овощи, а вот спелые черешни на удивление уцелели. Местами, пишут люди, град был размером с новую гривневую монету. И выкладывают фотодоказательства", - говорится в сообщении.
Тем временем в другом месте области люди сняли смерчи. Один закрутил пыль на поле, а другой - поднялся над морем.
Напомним, до конца недели в Украине потеплеет, местами температура поднимется выше +30 градусов.
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