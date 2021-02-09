Закрытые трассы, 40 сантиметров снега и сотни обесточенных сел: непогода бушует в Украине вторые сутки (фоторепортаж, видео)
Коммунальщики работают почти безрезультатно - под снегопадом они не успевают вовремя расчищать сугробы.
Непогода вторые сутки накрывает Украину. Восточные регионы метель почти не задела, больше всего досталось западу, югу и центру.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Киев более суток засыпает снег, коммунальщики не успевают расчищать дороги (фоторепортаж, видео)
В Ривненской области в некоторых школах приостановили обучение. Снегоочистительная техника хоть и работала, но безрезультатно. По трассе Киев-Чоп ограничили движение грузовиков.
На Волыни из снежного сугроба спасатели достали три рейсовых и школьный автобус. Из-за сильных порывов ветра дороги там заносило мгновенно.
На двух дорогах в Житомирской области тоже не пускали фуры. Снежный покров достиг 30 см. Из-за непрекращающегося снегопада коммунальщики не успевали расчищать дороги.
В Винницкой области такого количества снега не видели уже давно. Здесь выпало до 40 см осадков. Кроме того, под снегом был сплошной лед. Машины буксовали и попадали в кюветы.
Десятки аварий из-за непогоды произошли на дорогах Николаевской области. Дождь на морозе сразу превращался в лед. Автомобили скользили, водители теряли управление и въезжали друг в друга.
Зато в Одесской области были "погодные качели". Из-за налипания мокрого снега не выдержали электросети: в регионе без света оказались почти полсотни населенных пунктов. Из-за скользкой дороги спасателям приходилось с помощью спецтехники помогать пострадавшим. Скользко было и в самой Одессе.
В пробках запиналась столица. Карта Киева накануне имела вид сплошной красной линии. Путь, который обычно длится полчаса, водители преодолевали за два-три. Таксисты традиционно сразу подняли цены.
В ночь с 8 на 9 февраля в результате сложных погодных условий (порывов ветра, налипания мокрого снега) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 273 населенных пункта в 12 областях, а именно: Одесская - 85, Херсонская - 54, Киевская - 40, Сумская - 34, Запорожская - 12, Полтавская - 12, Киевская - 10, Кировоградская - 10, Донецкая - 7, Закарпатская - 5, Житомирская - 3 и Днепропетровская - 1.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
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