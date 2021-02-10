Из-за непогоды в пяти областях Украины обесточены десятки населенных пунктов
Бригады облэнерго работают над восстановлением энергоснабжения.
Из-за осложнения погодных условий обесточены 62 населенных пункта в пяти областях Украины.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
В ближайшие дни на Украину налетят метели: ожидаются сильные снегопады и 20-градусные морозы
«По состоянию на 7:00 10 февраля из-за сложных погодных условий (в ночь с 8 на 9 февраля порывы ветра, налипание мокрого снега) в результате срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 62 населенных пункта в 5 областях, а именно: Херсонская - 21, Черновицкая - 20 Закарпатская - 9, Киевская - 6 и Одесская - 6», - говорится в сообщении.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Прогноз погоды в Украине 10 февраля: данные Погоды УНИАН
В среду, 10 февраля, Украину все больше начнет заливать дождями. Снег ожидается только в центре, западных и северных областях. Температура днем ожидается в пределах от -7° до +12°.
В Киеве будет снежно, температура воздуха ночью -11°, днем -4°.
- Винница-1°... -6°
- Днепр+3°... -3°
- Донецк+5°... 0°
- Житомир-4°... -8°
- Запорожье+4°... -2°
- Ивано-Франковск0°... -3°
- Киев-4°... -11°
- Кропивницкий+4°... -5°
- Луганск+3°... +2°
- Луцк-3°... -6°
- Львов-1°... -5°
- Николаев+9°... -1°
- Одесса+9°... +2°
- Полтава+1°... -8°
- Ровно-4°... -8°
- Симферополь+12°... +6°
- Сумы-4°... -9°
- Тернополь-2°... -5°
- Харьков0°... -2°
- Херсон+10°... -1°
- Хмельницкий-2°... -5°
- Черкассы0°... -11°
- Чернигов-8°... -15°
- Черновцы+1°... -2°