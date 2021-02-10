Из-за непогоды в пяти областях Украины обесточены десятки населенных пунктов

Бригады облэнерго работают над восстановлением энергоснабжения.

Из-за сложных погодных условий сработала автоматическая защита ЛЭП / фото УНИАН

Из-за осложнения погодных условий обесточены 62 населенных пункта в пяти областях Украины.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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«По состоянию на 7:00 10 февраля из-за сложных погодных условий (в ночь с 8 на 9 февраля порывы ветра, налипание мокрого снега) в результате срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 62 населенных пункта в 5 областях, а именно: Херсонская - 21, Черновицкая - 20 Закарпатская - 9, Киевская - 6 и Одесская - 6», - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Прогноз погоды в Украине 10 февраля: данные Погоды УНИАН

В среду, 10 февраля, Украину все больше начнет заливать дождями. Снег ожидается только в центре, западных и северных областях. Температура днем ожидается в пределах от -7° до +12°.

В Киеве будет снежно, температура воздуха ночью -11°, днем -4°.