Сегодня в Украине будет жарко. Наиболее высокая температура, до +30°...+32°, ожидается на востоке, юге и в большинстве центральных областей. На западе и севере страны будет преимущественно до +26°...+29°. Во Львовской, Луганской и Донецкой областях пройдут дожди.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет ясно и безоблачно. Температура воздуха ночью +19°, днем +29°.
- Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +13°, днем +26°, легкий дождь.
- В Луцке - практически безоблачно, ночью +14°, днем +27°.
- В Ривне в понедельник ожидается практически безоблачная погода, ночью +14°, днем +27°.
- В Тернополе 13 июня ночью будет +15°, днем +27°, небольшая облачность.
- В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +26°.
- В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью +12°, днем +27°.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут +13°...+29°, ясно и безоблачно.
- В Черновцах в понедельник - практически безоблачно, ночью +15°, днем +27°.
- В Виннице сегодня будет +15°...+27°, небольшая облачность.
- В Житомире в понедельник будет ночью +15°, днем +28°, небольшая облачность.
- В Черкассах сегодня будет практически безоблачно, ночью +19°, днем +28°.
- В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +29°, практически безоблачно.
- В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +18°...+28°.
- В Одессе 13 июня - практически безоблачно, температура ночью +20°, днем +30°.
- В Херсоне в понедельник ночью +19°, днем +32°, практически безоблачно.
- В Николаеве сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +19°, днем +31°.
- В Запорожье температура ночью +20°, днем +31°, небольшая облачность.
- В Сумах сегодня температура воздуха составит +16°...+27°, практически безоблачно.
- В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +16°, днем +30°.
- В Днепре температура ночью будет +19°, днем +30°, практически безоблачно.
- В Симферополе в понедельник будет практически безоблачно, +16°...+26°.
- В Краматорске сегодня будет небольшая облачность, возможен дождь с грозой, температура ночью +18°, днем +29°.
- В Северодонецке - небольшая облачность, возможен дождь с грозой, температура ночью +17°, днем +29°.
Народные приметы на 13 июня
13 июня - Еремея. Ночь теплая - жди хорошего урожая овощей. Утром 13 июня туман - к грибному лету. Дождь идет 13 июня - урожай будет небогатым.