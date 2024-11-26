Ночи в столице станут несколько теплее, а вот днем существенных изменений температуры на ожидается.

На этой неделе погода на Киевщине ожидается достаточно спокойной, но все же некоторые изменения будут. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

По словам синоптиков, до среды осадков не ожидается, будет больше прояснений и соответственно морозные ночи и солнечный вторник.

"А вот во второй половине недели небо затуманится, в среду и пятницу местами пройдет небольшой мокрый снег и дождь", - прогнозируют в Укргидрометцентре.

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Температурные показатели в ночные часы станут немного выше: -1°...-2° против нынешних -5°...-6°. А вот днем температура существенно не будет меняться и будет колебаться в пределах от 0° до +2°.

Погода в Украине - прогноз до конца осени

В последнюю неделю осени украинцы могут ожидать местами мокрый снег и дождь, но уже с выходных погода станет спокойной и без осадков. Об этом в комментарии Погода УНИАН сообщила синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

Со среды облачность увеличится из-за циклона, который пройдет через Польшу и Беларусь. Несмотря на то, что он не затронет Украину полностью, его атмосферные фронты вызовут больше облаков. Из-за увеличения облачности температура немного повысится, особенно ночью.

После прохождения атмосферного фронта, с выходных и в начале декабря, ожидается усиление влияния антициклона. Это обеспечит стабильную погоду без осадков, а местами даже солнечные прояснения.

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