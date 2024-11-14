Из-за угрозы потопов отложен старт теннисного финала Кубка Билли Джин Кинг между Испанией и Польшей, аэропорт Малаги закрыт из-за затопления

В Испании объявлено новое предупреждение об угрозе потопов из-за проливных дождей и штормов – всего через две недели после того, как предыдущие ливневые наводнения унесли жизни сотен людей.

Как пишет DW, Национальное метеорологическое бюро AEMET предупредило об "очень сильных проливных дождях и ливнях". В зоне опасности находятся провинции Малага, Гранада, северный Кастельон и южная Таррагона, а также побережье Валенсии.

Отмечается, что для Таррагоны, Малаги и Валенсии объявлен самый высокий – красный уровень тревоги. Ожидается, что в этих провинциях в течение следующих 12 часов выпадет до 180 миллиметров дождя.

По прогнозам, сильные дожди продлятся до пятницы.

Аварийные службы Малаги сообщили, что более 1000 домов и почти 3000 жителей были эвакуированы.

Кроме того, из-за угрозы потопов отложен старт теннисного финала Кубка Билли Джин Кинг между Испанией и Польшей, а в аэропорту Малаги было отменено 15 рейсов и перенаправлено еще пять, вход в аэропорт закрыт из-за затопления.

Кроме того, сильные дожди обрушились на остров Сицилия, затоплены дороги и дома, пожарные помогают пострадавшим от наводнения.

Наводнения в Испании

В начале ноября Испанию охватили сильнейшие дожди, приведшие к разрушительным наводнениям. Они привели к гибели более 270 человек и масштабным разрушениям.

Так, в городке Чивы, вблизи Валенсии, за восемь часов выпало больше осадков, чем за предыдущие двадцать месяцев. Вода вышла из оврага, пересекающего город, разрушив дороги и здания.

При этом королевскую чету Испании, которая посетила пострадавший регион, встретили масштабными протестами, забросав грязью и камнями. Местные жители обвиняли власть в недостаточной помощи.

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