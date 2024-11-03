Королевскую пару встретили не восторженными криками, а оскорбительными возгласами.

Испанский король Фелипе VI и его супруга Летисия хотели посетить район наводнения в Валенсии, чтобы лично оценить ситуацию, но что-то пошло не так.

Королевская чета прибыла в Пайпорту вместе с премьер-министром Педро Санчесом и региональным президентом Карлосом Масоном, пишет BILD. Однако королевскую пару встретили не восторженными криками. Их забросали грязью, камнями, бутылками и палками.

Местные жители выкрикивали оскорбления и обвиняли в недостаточной помощи. В частности, толпа выкрикивала: "Убийцы" и "Убирайтесь!". А королеве кричали: "У тебя есть все, а люди здесь умирают!", "У тебя нет проблем с водой! У нас ничего нет!", "Президент - пес!".

Королевская охрана попыталась прервать визит и обезопасить королевскую чету, но толпа не позволила им уйти, поэтому полиции даже пришлось задействовать конных офицеров.

Наводнение в Испании

В результате наводнений в Испании погибли уже 272 человека. Уцелевшие просят о помощи. На спутниковых снимках Валенсии видно катастрофу, превратившую оживленный приморский город на территорию, покрытую мутными потоками.

Наводнения заставили правительство страны привлечь к ликвидации последствий рекордное количество военных. В частности, в пострадавших районах уже проведено около 5 тыс. спасательных операций.

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