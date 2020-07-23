В Южной Азии 550 человек стали жертвами наводнений

Более 9,6 млн людей пострадали.

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В результате наводнений, обрушившихся на Южную Азию, 550 человек погибли, более 9,6 млн пострадали.

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Нынешняя волна наводнений в Южной Азии стала самой мощной за последние годы. В результате стихийного бедствия 550 человек в Бангладеш, Индии и Непале лишились жизни, более 9,6 млн человек пострадали, дома и посевные угодья оказались разрушены, передает Xinhua со ссылкой на заявление генерального секретаря Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Джагана Чапагайна.

В Индии от наводнения серьезно пострадали 6,8 млн человек. В Непале от сильных осадков и обвалов погибли около 110 человек. По данным департамента по борьбе со стихийными бедствиями Бангладеш, почти треть территории страны охвачена наводнениями, 2,8 млн человек пострадали в результате стихийных бедствий, из них 1 млн жителей оказались отрезаны от внешнего мира, при этом ситуация в ближайшие дни будет только ухудшаться.

Напомним, по меньшей мере пять человек погибли, еще трое пострадали в результате наводнений и оползней, вызванных ливневыми дождями на севере Вьетнама.