Пять человек стали жертвами непогоды во Вьетнаме

14:27, 22 июля 2020
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Затопило более 500 домов.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

По меньшей мере пять человек погибли, еще трое пострадали в результате наводнений и оползней, вызванных ливневыми дождями на севере Вьетнама. 

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В провинции Хажанг на севере страны в результате стихийного бедствия погибли пять человек, двое пострадали. В провинции Каобанг один человек получил травмы, передает "Синьхуа" со ссылкой на местные власти. 

В результате наводнений более 500 домов, свыше 200 га сельхозугодий оказались затопленными, две ГЭС прекратили работу.

Напомним, по меньшей мере 20 человек погибли, многие другие пострадали из-за проливных дождей, обрушившихся на провинцию Пенджаб на востоке Пакистана 21 июля.

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Теги: #Вьетнам#наводнение
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