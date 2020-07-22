Пять человек стали жертвами непогоды во Вьетнаме

Затопило более 500 домов.

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По меньшей мере пять человек погибли, еще трое пострадали в результате наводнений и оползней, вызванных ливневыми дождями на севере Вьетнама.

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В провинции Хажанг на севере страны в результате стихийного бедствия погибли пять человек, двое пострадали. В провинции Каобанг один человек получил травмы, передает "Синьхуа" со ссылкой на местные власти.

В результате наводнений более 500 домов, свыше 200 га сельхозугодий оказались затопленными, две ГЭС прекратили работу.

Напомним, по меньшей мере 20 человек погибли, многие другие пострадали из-за проливных дождей, обрушившихся на провинцию Пенджаб на востоке Пакистана 21 июля.