В Сомали от наводнений пострадали более 900 тысяч человек

09:47, 19 мая 2020
21
0

24 человека погибли.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В Сомали от наводнений, вызванных проливными дождями, пострадали 918 тысяч человек.

Жертвами ливней в Руанде стали 55 человек

24 человека погибли, передает Stormnews со ссылкой на ReliefWeb.

Наиболее пострадавшим является регион Хиран, где 12 мая оказались затоплены 85% города Беледуэйне и 25 деревень. Здесь были эвакуированы 240 тысяч человек.

В регионе Средняя Шабелле более 98 тысяч жителей пострадали в районе Джоухар. В регионах Гедо, Нижняя и Средняя Джубба число пострадавших оценивается в 294 тысячи. 

Напомним, в Восточной Африке по меньшей мере 1,3 млн человек пострадали от наводнений, вызванных сильными дождями, начавшимися в марте.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#наводнение#Сомали
Читайте также
Всеукраинская школа онлайн 19 мая - смотреть онлайн уроки для всех классов Всеукраинская школа онлайн 19 мая - смотреть онлайн уроки для всех классов
В России впервые официально озвучили страшный диагноз Анастасии Заворотнюк В России впервые официально озвучили страшный диагноз Анастасии Заворотнюк
Астрологи назвали знаки Зодиака, которые производят неизгладимое впечатление на других людей Астрологи назвали знаки Зодиака, которые производят неизгладимое впечатление на других людей
Трем знакам Зодиака звезды вскоре сулят небывалый успех - астрологи Трем знакам Зодиака звезды вскоре сулят небывалый успех - астрологи
Уроки онлайн для 11-го класса на 19 мая: прямая трансляция Уроки онлайн для 11-го класса на 19 мая: прямая трансляция
Холостяк 10: стало известно, кто прошел в финал шоу (фото, видео) Холостяк 10: стало известно, кто прошел в финал шоу (фото, видео)
В Киеве не будут повышать стоимость проезда в общественном транспорте - мэр В Киеве не будут повышать стоимость проезда в общественном транспорте - мэр
Погода в Украине
Виргиния, США
+14°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
47 %
755 мм
7.3 м/с
7 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять