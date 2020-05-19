В Сомали от наводнений пострадали более 900 тысяч человек

24 человека погибли.

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В Сомали от наводнений, вызванных проливными дождями, пострадали 918 тысяч человек.

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24 человека погибли, передает Stormnews со ссылкой на ReliefWeb.

Наиболее пострадавшим является регион Хиран, где 12 мая оказались затоплены 85% города Беледуэйне и 25 деревень. Здесь были эвакуированы 240 тысяч человек.

В регионе Средняя Шабелле более 98 тысяч жителей пострадали в районе Джоухар. В регионах Гедо, Нижняя и Средняя Джубба число пострадавших оценивается в 294 тысячи.

Напомним, в Восточной Африке по меньшей мере 1,3 млн человек пострадали от наводнений, вызванных сильными дождями, начавшимися в марте.