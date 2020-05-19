В Сомали от наводнений пострадали более 900 тысяч человек
24 человека погибли.
В Сомали от наводнений, вызванных проливными дождями, пострадали 918 тысяч человек.
Жертвами ливней в Руанде стали 55 человек
24 человека погибли, передает Stormnews со ссылкой на ReliefWeb.
Наиболее пострадавшим является регион Хиран, где 12 мая оказались затоплены 85% города Беледуэйне и 25 деревень. Здесь были эвакуированы 240 тысяч человек.
В регионе Средняя Шабелле более 98 тысяч жителей пострадали в районе Джоухар. В регионах Гедо, Нижняя и Средняя Джубба число пострадавших оценивается в 294 тысячи.
Напомним, в Восточной Африке по меньшей мере 1,3 млн человек пострадали от наводнений, вызванных сильными дождями, начавшимися в марте.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+21°... +11°
- Днепр+19°... +10°
- Донецк+19°... +9°
- Житомир+19°... +11°
- Запорожье+21°... +12°
- Ивано-Франковск+25°... +12°
- Киев+16°... +10°
- Кропивницкий+22°... +11°
- Луганск+19°... +11°
- Луцк+21°... +9°
- Львов+21°... +9°
- Николаев+23°... +13°
- Одесса+24°... +14°
- Полтава+15°... +11°
- Ровно+20°... +8°
- Симферополь+23°... +10°
- Сумы+14°... +9°
- Тернополь+22°... +11°
- Харьков+16°... +10°
- Херсон+24°... +12°
- Хмельницкий+22°... +11°
- Черкассы+20°... +11°
- Чернигов+15°... +10°
- Черновцы+24°... +13°
Виргиния, США
+14°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+14 °
Влажность:47 %
Давление:755 мм
Ветер: 7.3 м/с
Вероятность осадков:7 %
Восход:05:52
Закат20:19
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей