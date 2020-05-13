В Восточной Африке от наводнений пострадали 1,3 млн человек
Из-за дождей в пострадавших странах ожидается нашествие саранчи.
В Восточной Африке по меньшей мере 1,3 млн человек пострадали от наводнений, вызванных сильными дождями, начавшимися в марте.
В Восточной Африке прошли рекордные дожди
По меньшей мере 481 тыс. человек была вынуждена покинуть свои дома, передает "Синьхуа" со ссылкой на Управление по координации гуманитарной деятельности ООН.
В последнее время в большинстве районов Восточной Африки наблюдались мощные ливни, на многих метеостанциях зафиксирован максимум осадков за последние 40 лет. Наиболее сильно пострадали Сомали, Кения и Эфиопия, где стихия затронула соответственно 546 тыс., 230 тыс. и 219 тыс. человек.
Кроме того, сильные дожди создают благоприятные условия для размножения пустынной саранчи. Ожидается, что в Сомали, Кении и Эфиопии возникнут новые рои саранчи, что приведет к нашествию насекомых.
Напомним, жертвами проливных дождей в Руанде стали 55 человек.
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