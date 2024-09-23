13 пассажиров автобуса удалось спасти.

Наводнение смыло пассажирский автобус в марокканской провинции Тата. На данный момент известно о двух погибших, еще 14 человек пропали без вести. Об этом сообщает The Watchers.

Как сообщается, накануне в этом регионе прошли сильные штормы, которые принесли рекордные дожди и привели к наводнению

Потоки воды были настолько сильными, что смыли пассажирский автобус. Власти подтвердили гибель двух человек, 14 человек пропали без вести, а 13 - удалось спасти.

Из-за наводнения также полностью или частично обрушились некоторые дома и повреждены дороги. В настоящее время власти проводят поисково-спасательные операции.

Это уже второе сильное наводнение в стране за сентябрь. Ранее наводнения унесли жизни 18 человек на юге страны после того, как в регионе прошли сильные дожди.

Недавнее наводнение в Европе охватило несколько стран, вызвав масштабные разрушения и эвакуацию тысяч жителей. Сильнее всего пострадали Польша, Германия и Чехия, где вышедшие из берегов реки затопили города и сельские районы.

Власти активно задействуют спасательные службы и военных для ликвидации последствий стихийного бедствия. Эксперты предупреждают о возможности повторных паводков из-за нестабильной погоды в регионе.

Вас также могут заинтересовать новости: