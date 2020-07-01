Юго-запад Китая пострадал от наводнений
Более 28 тысяч человек пострадали.
На провинцию Юньнань на юго-западе Китая с 29 июня обрушились проливные дожди, которые привели к наводнению в городе Чжаотун.
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В результате погибли три человека, более 28300 человек пострадали, передает Xinhua со ссылкой на местные власти.
В результате непогоды в общей сложности было повреждено 3 548 гектаров сельскохозяйственных культур, таких как кукуруза, картофель и табачные листья, а 61 гектар посевов был уничтожен.
Объекты инфраструктуры в сфере электроэнергии, транспорта и телекоммуникаций также были повреждены в различной степени.
Напомним, в результате ливневых дождей в провинции Сычуань на юго-западе Китая 12 человек погибли, еще 10 числятся пропавшими без вести.
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