Больше 10 человек погибли в результате непогоды в Китае

Десять человек числятся пропавшими без вести.

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В результате ливневых дождей в провинции Сычуань на юго-западе Китая 12 человек погибли, еще 10 числятся пропавшими без вести.

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Ливень, обрушившийся на уезд Мяньнин с 26 по 27 июня, вызвал наводнения в поселке Ихай, где 10 человек погибли и еще семеро пропали без вести, передает "Синьхуа" со ссылкой на местные власти.

В районе Гаоян две машины упали в реку после того, как наводнение повредило шоссе, в результате чего два человека погибли и трое числятся пропавшими без вести.

Проливные дожди затронули более 9880 человек в районах Ихай и Гаоян. В результате ливней были отрезаны дороги, а также повреждены постройки и посевы. В общей сложности было эвакуировано 7705 местных жителей.

Напомним, 18 июня на крупнейший в Турции город Стамбул и провинцию Бурса обрушились сильные ливни и град.