Погибших нет.

В Казахстане из-за подтопления эвакуировали 300 человек | emer.gov.kz

Из-за подтопления в казахстанском городе Шымкент эвакуировали 300 человек.

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В городе из-за дождей и в результате сброса воды в Туркестанской области произошло подтопление 24 жилых домов и 60 дворовых участков, передает "Синьхуа" со ссылкой на Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана.

Кроме того, в Туркестанской области Казахстана из-за сильных дождей в предгорных районах произошел сход селевых потоков. В трех районах эвакуировано 258 человек.

"Второй день в Туркестанской области идет дождь. Оказались подтопленными села трех районов: Толеби, Казыгурт и Байдибек. За ночь выпало более 40 мм осадков. Вода попала в четыре дома, затопила 376 дворов, размыто четыре моста местного значения, погибло восемь голов домашнего скота. Жертв среди населения нет", - сообщил заместитель мэра Туркестанской области Казахстана Сакен Калкаманов.

На местном уровне объявлена чрезвычайная ситуация, создан специальный штаб.

Напомним, в Восточной Африке по меньшей мере 1,3 млн человек пострадали от наводнений, вызванных сильными дождями, начавшимися в марте.