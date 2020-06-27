Наводнение на Западной Украине: Израиль и Молдова присоединились к оказанию помощи пострадавшим регионам

Израиль закупил для жителей пострадавших регионов 25 тыс. литров питьевой воды, а Молдова отправляет в Черновицкую область фуру с оборудованием и материалами.

Последствия наводнения на западе Украины / фото REUTERS

Израиль и Молдова присоединились к предоставлению Украине помощи в преодолении последствий наводнения в западных областях.

Как сообщает пресс-служба Офиса главы государства, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В пресс-службе напомнили, что президент Владимир Зеленский, посещая Ивано-Франковскую область, поставил Кабинету министров задачу привлечь к восстановлению пострадавших от непогоды регионов международную помощь.

«Мы выделили из резервного фонда первые 750 млн гривен для восстановления регионов и (выплаты) компенсаций людям. Пока невозможно полностью подсчитать ущерб, но при необходимости будем выделять столько, сколько надо. Однако наши международные друзья имеют механизмы для скорой помощи, и не надо этого игнорировать. Мы должны помочь людям в этот сложный период», - отметил президент.

Шмыгаль доложил, что Соединенные Штаты Америки немедленно выделяют пострадавшим регионам 100 тыс. долларов, Израиль закупил 25 тыс. литров питьевой воды, а Молдова отправляет в Черновицкую область фуру с оборудованием и материалами для борьбы с чрезвычайными ситуациями.

Читайте также Наводнения на западе: США выделят 100 тысяч долларов на преодоление последствий непогоды

К восстановлению привлечен и международный инженерный батальон «Тиса», который был создан для предотвращения и быстрого реагирования на угрозы наводнений, а также предоставления квалифицированного ответа на последствия стихий, угрожающих странам Карпатского региона.

Как сообщал УНИАН, интенсивные осадки на протяжении 22-24 июня привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях. В Ивано-Франковской области погибли три человека.

На сегодняшний день в 180 населенных пунктах остаются подтопленными более 3,8 тыс. жилых домов. Также в результате наводнения разрушено более 200 км автодорог, 259 мостов, другие объекты.

25 июня Кабмин выделил из государственного резервного фонда 672 млн грн на преодоление последствий наводнений в западных областях Украины.