Из-за обильных ливней разлились местные ручейки.

Сильные дожди повредили дороги на Прикарпатье / ТСН

Прикарпатье, что больше всего пострадали от недавнего наводнения, снова затопило.

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Из-за обильных ливней разлились местные ручейки и повредили дороги в Косовском и Коломыйском районах Ивано-Франковской области, сообщает ТСН.

Проезд затруднен к десятку хуторов. Уже вторую неделю после июньского наводнения ограничено транспортное сообщение с шестью горными селами.

Напомним, по состоянию на утро 6 июля на территории западных областей Украины остаются подтопленными 5 населенных пунктов.