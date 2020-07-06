Сильные дожди повредили дороги на Прикарпатье

10:57, 6 июля 2020
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Из-за обильных ливней разлились местные ручейки.

Сильные дожди повредили дороги на Прикарпатье / ТСН
Сильные дожди повредили дороги на Прикарпатье / ТСН

Прикарпатье, что больше всего пострадали от недавнего наводнения, снова затопило.

На Херсонщину надвигается невероятная жара: температура достигнет +42°

Из-за обильных ливней разлились местные ручейки и повредили дороги в Косовском и Коломыйском районах Ивано-Франковской области, сообщает ТСН.

Проезд затруднен к десятку хуторов. Уже вторую неделю после июньского наводнения ограничено транспортное сообщение с шестью горными селами.

Напомним, по состоянию на утро 6 июля на территории западных областей Украины остаются подтопленными 5 населенных пунктов.

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Теги: #погода#непогода
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