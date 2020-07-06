Сильные дожди повредили дороги на Прикарпатье
Из-за обильных ливней разлились местные ручейки.
Прикарпатье, что больше всего пострадали от недавнего наводнения, снова затопило.
На Херсонщину надвигается невероятная жара: температура достигнет +42°
Из-за обильных ливней разлились местные ручейки и повредили дороги в Косовском и Коломыйском районах Ивано-Франковской области, сообщает ТСН.
Проезд затруднен к десятку хуторов. Уже вторую неделю после июньского наводнения ограничено транспортное сообщение с шестью горными селами.
Снова затопило: на Прикарпатье дожди вызвали наводнения
Напомним, по состоянию на утро 6 июля на территории западных областей Украины остаются подтопленными 5 населенных пунктов.
Новости партнеров
Погода в Украине
- Винница+29°... +18°
- Днепр+37°... +21°
- Донецк+38°... +17°
- Житомир+30°... +18°
- Запорожье+37°... +20°
- Ивано-Франковск+29°... +15°
- Киев+30°... +18°
- Кропивницкий+33°... +19°
- Луганск+37°... +19°
- Луцк+29°... +15°
- Львов+29°... +14°
- Николаев+37°... +22°
- Одесса+35°... +23°
- Полтава+34°... +20°
- Ровно+29°... +15°
- Симферополь+35°... +22°
- Сумы+30°... +19°
- Тернополь+28°... +15°
- Харьков+35°... +21°
- Херсон+38°... +22°
- Хмельницкий+29°... +16°
- Черкассы+32°... +20°
- Чернигов+29°... +15°
- Черновцы+30°... +17°
Виргиния, США
+23°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
Ощущается как:+23 °
Влажность:77 %
Давление:753 мм
Ветер: 4.9 м/с
Вероятность осадков:22 %
Восход:05:50
Закат20:38
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей