По прогнозу Натальи Диденко, 17 мая периодические дожди ожидаются на Харьковщине, Сумщине, Полтавщине, Черниговщине, в Черновицкой и Закарпатской областях.

Во вторник, 17 мая в Украине ожидается благоприятная синоптическая ситуация - без жары и сильного холода.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, в течение дня ожидается +16...+20 градусов, на юге и в юго-западной части +20...+ 24 градуса, однако кое-где покапают дожди.

"На Харьковщине, Сумщине, Полтавщине, Черниговщине, в Черновицкой и Закарпатской областях - периодические дожди. Вечером во вторник локальные дождики могут происходить в южной части Украины", - рассказала синоптик.

По ее словам, в Киеве 17 мая дождь маловероятен. Ночью в столице ожидается +6...+9 градусов, днем во вторник предполагается до +17...+18 градусов. Ветер северо-западный, порывистый.

Как сообщал Погода УНИАН, в ближайшие дни в Украине будет прохладная погода в середине недели обрушатся дожди.

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