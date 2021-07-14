15 июля в Украине будет адски жарко / фото REUTERS

Завтра, 15 июля, в Украине ожидается крайне жаркая погода. Местами жара достигнет +35°...+36°. В большинстве областей ожидается ясная и безоблачная погода, на западе - небольшая облачность.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет почти безоблачно. Температура воздуха ночью +22°, днем +34°.
  • Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +18°, днем +32°.
  • В Луцке - небольшая облачность, ночью +20°, днем +35°.
  • В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +20°, днем +35°.
  • В Тернополе 15 июля ночью будет +17°, днем +33°, небольшая облачность.
  • В Хмельницком завтра будет почти безоблачно, ночью +18°, днем +32°.
  • В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +32°.
  • В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +18°, днем +33°.
  • В Виннице завтра будет +19°...+32°, почти безоблачно.
  • В Житомире в четверг будет ночью +21°, днем +34°, небольшая облачность.
  • В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью +19°, днем +33°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +33°, ясно и безоблачно.
  • В Полтаве завтра температура воздуха +20°...+33°, ясно и безоблачно.
  • В Одессе 15 июля - ясно и безоблачно, температура ночью +21°, днем +31°.
  • В Херсоне в четверг ночью +19°, днем +35°, ясно и безоблачно.
  • В Николаеве будет ясно и безоблачно, ночью +19°, днем +34°.
  • В Запорожье завтра температура ночью +21°, днем +33°, ясно и безоблачно.
  • В Сумах завтра температура воздуха составит +19°...+32°, небольшая облачность.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +21°, днем +33°.
  • В Днепре температура ночью будет +19°, днем +33°, ясно и безоблачно.
  • В Симферополе в четверг будет ясно и безоблачно,  +20°...+31°.
  • В Краматорске будет ясно и безоблачно, температура ночью +16°, днем +34°.
  • В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +17°, днем +35°.
Погода в Украине 15 июля 2021 / фото УНИАН

Народные приметы на 15 июля

12 июля - день Петра и Павла. До Петра - нет тепла, а по Петру - и по теплу. День убывает, а жара прибывает.

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Автор: Екатерина Лиманская