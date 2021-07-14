15 июля в Украине будет адски жарко / фото REUTERS
Завтра, 15 июля, в Украине ожидается крайне жаркая погода. Местами жара достигнет +35°...+36°. В большинстве областей ожидается ясная и безоблачная погода, на западе - небольшая облачность.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет почти безоблачно. Температура воздуха ночью +22°, днем +34°.
- Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +18°, днем +32°.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью +20°, днем +35°.
- В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +20°, днем +35°.
- В Тернополе 15 июля ночью будет +17°, днем +33°, небольшая облачность.
- В Хмельницком завтра будет почти безоблачно, ночью +18°, днем +32°.
- В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +32°.
- В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +18°, днем +33°.
- В Виннице завтра будет +19°...+32°, почти безоблачно.
- В Житомире в четверг будет ночью +21°, днем +34°, небольшая облачность.
- В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью +19°, днем +33°.
- В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +33°, ясно и безоблачно.
- В Полтаве завтра температура воздуха +20°...+33°, ясно и безоблачно.
- В Одессе 15 июля - ясно и безоблачно, температура ночью +21°, днем +31°.
- В Херсоне в четверг ночью +19°, днем +35°, ясно и безоблачно.
- В Николаеве будет ясно и безоблачно, ночью +19°, днем +34°.
- В Запорожье завтра температура ночью +21°, днем +33°, ясно и безоблачно.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +19°...+32°, небольшая облачность.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +21°, днем +33°.
- В Днепре температура ночью будет +19°, днем +33°, ясно и безоблачно.
- В Симферополе в четверг будет ясно и безоблачно, +20°...+31°.
- В Краматорске будет ясно и безоблачно, температура ночью +16°, днем +34°.
- В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +17°, днем +35°.
Погода в Украине 15 июля 2021 / фото УНИАН
Народные приметы на 15 июля
12 июля - день Петра и Павла. До Петра - нет тепла, а по Петру - и по теплу. День убывает, а жара прибывает.
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