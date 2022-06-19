День летнего солнцестояния - особенная и энергетически сильная дата, в которую проводят различные ритуалы и обряды.

21 июня наступит день летнего солнцестояния - самый длинный день и самая короткая ночь в году. Это энергетически сильная дата, день торжества лета и победы света над тьмой. Человек, рожденный 21 июня, будет счастливчиком и долгожителем.

Наши предки считали летнее солнцестояние особенным днем, когда можно привлечь удачу, загадать желание и узнать судьбу. Многие ритуалы связаны с водой, ведь она обладает особенной силой 21 июня.

День летнего солнцестояния: обряды и ритуалы

Соберите утреннюю росу и умойтесь ею для крепкого здоровья и долговечной красоты.

Как и на Ивана Купала, в эту дату девушки опускают венки на воду. Чей венок далеко уплывет и не утонет, у той девушки судьба будет счастливая.

В день летнего солнцестояния нужно встать как можно раньше и встретить рассвет. Это сулит счастье и здоровье.

В этот день действует сильная энергетика прощения. Попросите прощения у тех, кого обидели, помиритесь с родными, если вы в ссоре.

Наденьте одежду солнечных цветов - желтого, оранжевого, красного. Это привлечет удачу.

Влюбленной паре для укрепления отношений сегодня стоит принять ванну вместе или облиться водой вдвоем. Вода смоет весь негатив и конфликты.

В день летнего солнцестояния проводят обряд из узелковой магии. Возьмите 10 бусин и длинную ленту. Разрежьте ленту на 10 частей. Сделайте украшение, чередуя на нитке бусину и узелок из ленты. Не завязывайте края украшения - оно должно быть ровным. Положите украшение возле кровати - для крепкого здоровья, у двери - для приятного общения, или в кошелек - для привлечения денег. На себе носить украшение нельзя.

Как загадать желание в день летнего солнцестояния

21 июня проводят ритуал для исполнения желаний. Оденьтесь в светлую одежду и возьмите в руки зажжённую свечу. С этой свечой обойдите все комнаты в доме, начиная с входной двери. Поблагодарите огонь за то, что очистил помещение. Затем пройдите по дому против часовой стрелки, проговаривая свои сокровенные желания.

Что нельзя делать в день летнего солнцестояния

Ни в коем случае нельзя принимать подарки сегодня, даже небольшие. Запрещено поднимать любые предметы с земли. Не стоит поддавать негативным мыслям сегодня. Нельзя пить алкоголь. Не надевайте темную, а также грязную и старую одежду.

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