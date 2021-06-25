Индейцы Северной Америки называли июньское полнолуние "клубничным" не из-за цвета, а в связи с тем, что оно обычно приходилось на сезон сбора клубники.

В ночь на 25 июня население Земли наблюдало последнее в 2021 году суперлуние.

Полная луна взошла в 21:39 по киевскому времени, а зашла в 04:01 утра.

Известно, что индейцы Северной Америки называли июньское полнолуние «клубничным» не из-за цвета, а в связи с тем, что оно обычно приходилось на сезон сбора клубники.

По информации NASA, это третье и последнее суперлуние в текущем году.

Читайте также"Розовая Луна" 2021: фото необычного полнолуния в разных уголках мираСообщается, что Луна все еще будет находиться в одной из ближайших к Земле точек на ее орбите, но несколько дальше, чем во время последних двух полнолуний.

Жители Северного полушария смогли увидеть клубничное суперлуние невысоко над горизонтом, а Южного – высоко в небе. При этом процент освещенности земного спутника составил 100%.

Суперлуние: в чем особенность явления

Суперлуние – явление, происходящее при совпадении полнолуния или новолуния с моментом наибольшего сближения Луны и Земли.

Благодаря данному явлению можно наблюдать более крупный размер лунного диска, чем обычно.

Расстояние между Землей и Луной варьируется от 357 тысяч километров до 406 тысяч километров.

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Автор: Катерина Шварц