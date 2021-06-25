В ночь на 25 июня население Земли наблюдало последнее в 2021 году суперлуние.
Полная луна взошла в 21:39 по киевскому времени, а зашла в 04:01 утра.
Известно, что индейцы Северной Америки называли июньское полнолуние «клубничным» не из-за цвета, а в связи с тем, что оно обычно приходилось на сезон сбора клубники.
По информации NASA, это третье и последнее суперлуние в текущем году.
Читайте также"Розовая Луна" 2021: фото необычного полнолуния в разных уголках мираСообщается, что Луна все еще будет находиться в одной из ближайших к Земле точек на ее орбите, но несколько дальше, чем во время последних двух полнолуний.
Жители Северного полушария смогли увидеть клубничное суперлуние невысоко над горизонтом, а Южного – высоко в небе. При этом процент освещенности земного спутника составил 100%.
Суперлуние: в чем особенность явления
Суперлуние – явление, происходящее при совпадении полнолуния или новолуния с моментом наибольшего сближения Луны и Земли.
Благодаря данному явлению можно наблюдать более крупный размер лунного диска, чем обычно.
Расстояние между Землей и Луной варьируется от 357 тысяч километров до 406 тысяч километров.
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