В четверг, 4 августа, во многих областях Украины ожидаются грозы. Неблагоприятная погода сконцентрируется на Левобережье страны.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
"4 августа на Левобережье грозы", - говорится в предупреждении.
Как отмечается, из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.
Напомним, по словам синоптика Натальи Диденко, 4 августа из-за деятельности стареющего циклона в большинстве областей Украины местами пройдут кратковременные дожди, на Левобережье - с грозами. Ночью и утренние времена ожидаются туманы, поэтому водителям следует быть осторожными.