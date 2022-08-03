По данным Укгидрометцентра, 4 августа во многих областях Украины ожидаются грозы.

В четверг, 4 августа, во многих областях Украины ожидаются грозы. Неблагоприятная погода сконцентрируется на Левобережье страны.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"4 августа на Левобережье грозы", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.

Напомним, по словам синоптика Натальи Диденко, 4 августа из-за деятельности стареющего циклона в большинстве областей Украины местами пройдут кратковременные дожди, на Левобережье - с грозами. Ночью и утренние времена ожидаются туманы, поэтому водителям следует быть осторожными.

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