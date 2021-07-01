Местами столбики термометров опустятся до +23°

2 июля в западных областях Украины температура опустится до +23°...+25° днем и пройдут дожди. На остальной территории местами ожидаются осадки, температура поднимется до +32°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет переменная облачность. Температура воздуха ночью +18°, днем +28°.

Во Львове в пятницу будет переменная облачность. Ночью +13°, днем +23°, ливень.

В Луцке - переменная облачность, ночью +16°, днем +24°, ливень.

В Ривне в пятницу переменная облачность, ночью +16°, днем +25°, ливень.

В Тернополе 2 июля ночью будет +14°, днем +24°, гроза.

В Хмельницком завтра будет переменная облачность, небольшой дождь, ночью +15°, днем +25°.

В Ивано-Франковске завтра будет переменная облачность, ночью +15°, днем +23°, небольшой дождь.

В Черновцах в пятницу - переменная облачность и ливень, ночью +14°, днем +25°.

В Виннице завтра будет +16°...+25°, небольшой дождь.

В Житомире в пятницу будет ночью +17°, днем +27°, небольшой дождь.

В Черкассах завтра будет переменная облачность, ночью +17°, днем +28°, ливень.

В Кропивницком - почти безоблачно, температура ночью +17°, днем +30°.

В Полтаве завтра температура воздуха +18°...+31°, ясно и безоблачно.

В Одессе 2 июля - переменная облачность, температура ночью +19°, днем +27°.

В Херсоне в пятницу ночью +20°, днем +32°, немного облачно.

В Николаеве будет немного облачно, ночью +18°, днем +29°.

В Запорожье завтра температура ночью +19°, днем +31°, почти безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха составит +17°...+27°, ливень.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью +18°, днем +31°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +19°, днем +31°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в пятницу будет ясно и солнечно, +16°...+30°.

В Краматорске будет ясно и безоблачно, температура ночью +17°, днем +31°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +19°, днем +32°.

Народные приметы на 2 июля

2 июля - Зосима-пасечника. Если пчелы сильно летят к своим ульям, скоро быть дождю; пчелы становятся злее, чаще жалят - будет засуха; сидят на стенках улья - к сильной жаре.

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Автор: Екатерина Лиманская