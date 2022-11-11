По прогнозу, в ближайшие дни в Украине будет относительно тепло, а потом похолодает.

На выходных, 12 и 13 ноября, на погоду в Украине будет влиять антициклон Charly, а с началом новой недели ожидается похолодание. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, антициклон Charly обусловит сухую погоду во всех областях Украины.

"Температура воздуха еще останется комфортной, как для этой климатической поры, в течение дня ожидается +8...+13 градусов, в Крыму до +12...+15 градусов. Даже в ночные часы не будет "минусов", где-то в пределах +3...+8 градусов", - рассказала она.

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Однако, по ее прогнозу, на выходных ожидается порывистый ветер.

"С понедельника-вторника в Украину заходит воздух с более низкими градусами. Ожидается похолодание", - резюмировала синоптик.

В Украину идет похолодание-что известно

Как сообщал Погода УНИАН, синоптики прогнозируют, что со следующей недели в Украину придет сильное похолодание. В частности, народный синоптик Станислав Щедрин прогнозирует морозы до -2°...-5 ° днем и до -6°...-11° по ночам. Также, по его прогнозу, наметет до полуметра снега.

То, что с новой недели в Украине ожидается похолодание, а ближе к следующим выходным даже может заснежить говорит и синоптик Наталья Диденко. "Похолодание ожидается со следующей недели. А ближе к следующим выходным, 18-19 ноября, возможен снег", - спрогнозировала она.

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