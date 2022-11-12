По прогнозу Игоря Кибальчича, сегодня и завтра в Украине ожидается очень теплая погода, как для ноября.

На выходных, 12 и 13 ноября, в Украине ожидается аномально теплая погода. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает "Метеопрог".

Он пояснил, что в ближайшие двое суток практически по всей Европе установится антициклональный тип циркуляции. Область повышенного атмосферного давления распространится от Франции до восточных областей Украины.

"В Украине также установится аномально теплая погода без осадков по всей территории", - говорит синоптик.

По его данным, температура воздуха будет превышать средние многолетние показатели на 3-8 градусов, которые принесут в Европу тепло из акватории Средиземного моря и прилегающей местности.

Погода сегодня, 12 ноября

По прогнозу Игоря Кибальчича, в субботу на западе Украины температура воздуха днем составит +8...+13 °С. В северных областях воздух прогреется до +7...+12 °С. В центральных областях температура воздуха в дневное время будет +7...+12 °С.

На юге Украины переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем +9 ... +14 °С.

В восточной части ожидается облачная погода, а скорость ветра будет достигать 7-12 м/с. Днем воздух прогреется до +7...+12 °С.

Погода на завтра, 13 ноября

В западных областях, по прогнозу Игооря Кибальчича, ожидается переменная облачность, без осадков. В Карпатском регионе местами туман. Днем воздух прогреется до +7...+12 °С.

На севере Украины будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем составит +8 ... +13 °С.

В центральных областях ожидается переменная облачность. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +9...+14 °С.

В южной части Украины будет облачно с прояснениями. Ночью местами возможен туман. Температура воздуха днем составит +10 ... +15 °С.

В восточных областях ожидается облачная погода. Ветер северо-западный, 7-12 м / с. Днем столбики термометров покажут значение +8...+13 °С.

"Однако уже с понедельника начнется постепенное снижение температуры вследствие перестройки атмосферной циркуляции на зимний лад", - предупредил синоптик.

В Украину идет похолодание-что известно

Как сообщал Погода УНИАН, синоптики прогнозируют, что со следующей недели в Украину придет сильное похолодание. В частности, народный синоптик Станислав Щедрин прогнозирует морозы до -2°...-5 ° днем и до -6°...-11° по ночам. Также, по его прогнозу, наметет до полуметра снега.

То, что с новой недели в Украине ожидается похолодание, а ближе к следующим выходным даже может заснежить говорит и синоптик Наталья Диденко. "Похолодание ожидается со следующей недели. А ближе к следующим выходным, 18-19 ноября, возможен снег", - спрогнозировала она.

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