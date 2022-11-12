Осадков в Украине 12 ноября не ожидается.

Сегодня, 12 ноября, в Украине ожидается сухая и теплая погода. В течение дня столбики термометров по всей стране покажут +9°...+12°. В большинстве областей ожидается небольшая облачность, лишь на северо-востоке и северо-западе небо затянет облаками. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, на западе Украины сегодня будет +10°...+12°, без осадков. В Ривненской, Волынской, Львовской и Хмельницкой областях будет преобладать пасмурная погода. Жителей остальный областей порадуют солнечные прояснения.

На севере Украины сегодня также будет от +10° до +12°. В Сумской и Черниговской областях будет пасмурно, а в Киевской и Житомирской ожидается небольшая облачность.

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В центральной части Украины сегодня будет от +9° до +12°. Самая прохладная погода ожидается на Полтавщине, а теплее всего будет в Винницкой области.

На востоке Украины сегодня будет прохладнее всего. Здесь в течение дня столбики термометров покажут всего +8°...+9°.

В южных областях - традиционно теплее всего. Здесь воздух прогреется до +11°...+12°, ожидается небольшая облачность.

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