Смерчи в Украине становятся мощнее и заранее предугадать их появление невозможно – климатолог
Климатолог уточнила, что прогнозирование смерча возможно только на этапе его формирования в конкретной местности.
В течение последних лет смерчи в Украине стали мощнее. Негативные последствия экстремальных погодных явлений нужно минимизировать.
В Тернопольской области пронесся мощный смерч (видео)
Для этого в стране необходимо создать сеть оперативного предупреждения с привлечением местных синоптиков, рассказала климатолог Светлана Бойченко, передает «Обозреватель».
"В Украине смерчи бывают. Чаще всего они связаны с определенными синоптическими условиями, а также с орографией местности, которая способствует завихрению воздушных масс. Но проблема в том, что заранее предсказать их проявление невозможно", – подчеркнула она.
Климатолог уточнила, что прогнозирование смерча возможно только на этапе его формирования в конкретной местности.
"Должна существовать система оперативного предупреждения. На местах синоптики могут отслеживать такие процессы и давать оперативные прогнозы для того, чтобы в крайнем случае люди спрятались и хотя бы частично сохранили свое имущество. Основное – это предупреждение населения", – заявила она.
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