Температура воздуха в стране будет постепенно повышаться.

В четверг, 15 июня, в большинстве областей Украины ожидается в течение дня +23...+28 градусов, на западе и северо-востоке будет немного свежее, +20...+ 25 градусов.

Такой прогноз дала синоптик Наталья Диденко в своем Телеграмм-канале. По ее словам, завтра вероятны кратковременные дожди и даже грозы практически повсюду, исключением станут Одесская, Николаевская и Луганская области.

В Киеве в четверг прогнозируется теплая погода, +24...+26 градусов. Днем 15 июня в столице местами пройдет кратковременный дождь. Кроме того, в городе вероятна гроза.

Также Диденко предупредила, что на пороге - жара до +30 градусов, она вскоре накроет Украину:

"В дальнейшем в Украине температура воздуха повысится еще на несколько градусов, до +25...+30 градусов".

Жара в Украине

По прогнозу Украинского гидрометцентра, перед выходными температура кое-где будет достигать +30°. Уже в пятницу днем температура будет подниматься до +24...+30°, в западных областях +20...+26°.

Ранее погодный ресурс Wisemeteo сообщал, что в третьей декаде июня 2023 года в Киеве будет жарко, температура будет достигать +35 градусов.

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