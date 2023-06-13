Существенное повышение температуры ожидается ближе к выходным.

Несмотря на то, что выходные и начало недели были прохладными, в ближайшие дни в Украину вернется теплая погода. Уже перед выходными температура местами будет достигать +30°. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, на этой неделе в нашей стране будет преобладать более спокойный характер погоды. Кое-где ожидаются кратковременные дожди, на западе Украины осадки будут более интенсивными. Температура начнет повышаться со среды, 14 июня.

Сегодня, по данным Укргидрометцентра, местами, кроме восточных и северо-восточных областей, ожидается небольшой кратковременный дождь и грозы. На Закарпатье и Прикарпатье осадки будут умеренными. Днем в западных и северных областях столбики термометров покажут 15-20°, на остальной территории будет 21-26°.

В последующие двое суток в большинстве областей ожидаются кратковременные дожди и грозы, лишь на севере, в четверг и на юге страны без осадков. Температура ночью 12-18°, днем 14 июня 20-25°, 15 июня, кроме запада и востока, 23-28°.

В пятницу в западных, местами в Житомирской, Винницкой и Одесской областях прогнозируются кратковременные дожди и грозы, на остальной территории преимущественно без осадков. Температура ночью составит 11-17°, на юге страны до 20°; днем температура будет подниматься до 24-30°, в западных областях 20-26°.

Когда потеплеет в Киеве

По прогнозам Укргидрометцентра, в ближайшие дни в столице ожидается сухая погода и постепенное повышение температуры. В частности, с 14 июня температура в Киеве будет повышаться и снова достигнет комфортных летних значений. Уже накануне выходных в столице ожидается +27°.

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