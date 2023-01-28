Осадки сконцентрируются на юге страны.

Сегодня, 28 января, температура в большинстве областей Украине не поднимется выше +1°, лишь на Закарпатье и в Крыму будет теплее. На юге страны ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождей. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, на западе Украины днем столбики термометров покажут 0°...-2°, а на закарпатье воздух прогреется до +4°.

В северных областях сегодня будет небольшая облачность, без осадков. Здесь столбики термометров покажут 0°...-1°.

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На востоке Украины также ожидается сухая погода, а воздух здесь прогреется до 0°...+1°.

В центральной части в течение дня температура будет колебаться около 0°...-1°. Здесь ожидается сухая и преимущественно пасмурная погода.

На юге Украины сегодня будет много осадков. В Одесской и Николаевской областях будет снежить, на Херсонщине ожидается мокрый снег, а в Крыму - дождь. В Запоржской области вероятность осадков ниже. Температура на юге днем будет около "нуля", а в Крыму воздух прогреется до +7°.

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