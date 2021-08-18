Осадки также ожидаются в Сумской и Харьковской областях.

В четверг, 19 августа, дожди сместятся в центр и на юг Украины. Осадки также ожидаются в Харьковской и Сумской областях. Местами пройдут грозы. Практически по всей стране будет комфортная температура +22°...+26°, однако на востоке по-прежнему жара до +34°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +14°, днем +23°.

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +12°, днем +22°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +14°, днем +22°.

В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +22°.

В Тернополе 19 августа ночью будет +11°, днем +22°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +22°.

В Ивано-Франковске завтра будет практически безоблачно, ночью +10°, днем +24°.

В Черновцах в четверг - ясно и безоблачно, ночью +12°, днем +23°.

В Виннице завтра будет +12°...+23°, небольшая облачность.

В Житомире в четверг будет ночью +14°, днем +24°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +22°, ливень.

В Кропивницком температура ночью будет +14°, днем +22°, облачно с прояснениями.

В Полтаве завтра - небольшая облачность, температура воздуха +17°...+27°.

В Одессе 19 августа - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +24°, гроза.

В Херсоне в четверг ночью +16°, днем +26°, небольшая облачность, ливень.

В Николаеве будет пасмурно, ночью +16°, днем +22°, ливень.

В Запорожье завтра температура ночью +17°, днем +30°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит +15°...+26°, ливень.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +30°, ливень.

В Днепре температура ночью будет +17°, днем +30°, небольшая облачность, гроза.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +15°...+26°, ливень.

В Краматорске будет небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +32°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +34°.

Народные приметы на 19 августа

19 августа - Яблочный Спас. Преображение Господне. Это день сбора первых яблок, которые ели с медом и сахаром. Каков второй Спас, таков январь. Каков день на второго Спаса - таков и Покров (14 октября).

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Автор: Екатерина Лиманская