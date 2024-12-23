День в Украине не будет холодным.

На Сочельник, 24 декабря, температура в Украине останется без существенных изменений. Прохладнее всего будет на западе и севере страны, 0°...+2°, а на юге - теплее всего, ведь тут воздух прогреется до +7°...+8°, в Крыму - до +11°. Накануне Рождества украинцев ждет облачная погода, местами - с прояснениями. На западе, а также в нескольких центральных и северных областях пройдут дожди, снег и мокрый снег. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно. Температура воздуха ночью 0°, днем +2°, небольшой дождь.

Во Львове во вторник будет пасмурно. Ночью -2°, днем 0°, снег.

В Луцке будет пасмурно, снег, ночью -1°, днем +1°.

В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью -2°, днем 0°, снег.

В Тернополе 24 декабря ночью будет -1°, днем +1°, пасмурно, снег.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью -1°, днем +2°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью 0°, днем +2°, мокрый снег.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +1°, днем +4°, пасмурно.

В Черновцах во вторник - пасмурно, ночью 0°, днем +2°, мокрый снег.

В Виннице завтра будет 0°...+4°, небольшая облачность, небольшой дождь.

В Житомире во вторник ночью будет -1°, днем +1°, пасмурно, мокрый снег.

В Чернигове столбики термометров покажут 0°...+2°, пасмурно.

В Черкассах завтра будет ночью +2°, днем +3°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +2°, днем +5°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +2°...+4°.

В Одессе 24 декабря - облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +7°.

В Херсоне во вторник ночью будет +4°, днем +8°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +8°.

В Запорожье температура ночью +3°, днем +8°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +2°, а днем +4°, облачно с прояснениями.

В Харькове - пасмурно, температура ночью +3°, днем +4°.

В Днепре температура ночью будет +2°, днем +5°, ясно.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +4°...+11°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +3°, днем +6°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +3°, днем +7°.

24 декабря - какой праздник, приметы погоды

24 декабря - Сочельник. В этот день в старину угадывали погоду по солнцу. Если солнце с "ушами" — отсветами по бокам — будут морозы.

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