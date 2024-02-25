По состоянию на 7:00 в столице уже было +6°.

Появился новый прогноз погоды для Киева и Киевской области: на воскресенье, 25 февраля, синоптики обещают тепло с максимальным уровнем температуры в 7°.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра, который ведомство опубликовало этим утром.

"Температура по области 2-7° тепла, в Киеве 5-7° тепла", - такую погоду обещают синоптики.

По состоянию на 7:00 утра столбики термометров в Киеве уже показали +6° с относительной влажностью на уровне 78%. Атмосферное давление составляло 750 мм. рт. ст.

В целом выходной должен быть облачным, возможен небольшой дождь. Роза ветров сегодня юго-западная, скоростью 7-12 м/с.

На это воскресенье синоптики обещали аномальное тепло

Похоже, прогнозы относительно хорошей погоды на воскресенье сбываются. Накануне Погода УНИАН сообщала, что 25 февраля в ряде областей Украины воздух может прогреться до +12°...+16°.

Тепло обещали и северным территориям. Там погода будет на уровне +10°...+ 12°, с облачностью, но без осадков.

В то же время на западных территориях возможны кратковременные дожди, поэтому погода в феврале действительно преждевременно стала весенней.

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