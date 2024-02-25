Сегодня температура в ряде областей повысится до весенних показателей.

В воскресенье, 25 февраля, в Украине будет тепло. В некоторых областях воздух прогреется до весенних +12°...+16°, на западе местами пройдут дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе страны сегодня по-прежнему будет теплее всего. Тут воздух прогреется аж до +12°...+16°. Местами пройдут дожди.

Жителей севера Украины также ждет теплая погода, +10°...+12°. Только в Сумской области еще будет довольно прохладно, около +4°. Пасмурно, местами с прояснениями, но без осадков.

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На востоке Украины сегодня, как и раньше, будет холоднее всего. Облачность тут станет больше, а столбики термометров днем покажут +4°...+5°. Сухо.

В центральной части Украины сегодня ожидается сухая, но облачная погода с прояснениями. В большинстве областей температура поднимется до +5°...+8°, в Винницкой воздух прогреется до +13°.

На юге страны сегодня тоже будут наблюдаться небольшие температурные контрасты. В Одессе и Запорожье будет +7°...+8°, а на остальной территории температура поднимется до +10°...+13°.

Приметы погоды 25 февраля

Если сосулек много, то урожай будет богатым. Если день холодный, то весна наступит рано и будет теплой.

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