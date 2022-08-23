Весь день в столице будет ясная и безоблачная погода.

На День Независимости, 24 августа, в Киеве ожидается жаркая и солнечная погода.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью в столице столбики термометров опустятся до +19°, а днем воздух прогреется до +31°. Веьс день будет ясная и безоблачная погода. Без осадков.

Ветер ожидается восточный, а его скорость составит 1,8 - 3 м/с. Атмосферное давление чуть понииженное, 750 миллиметров ртутного столба.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +17°, днем +28°, легкий дождь.

В Луцке - практически безоблачно, ночью +17°, днем +31°.

В Ривне в среду ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +18°, днем +31°.

В Тернополе 24 августа ночью будет +18°, днем +31°, ясно и безоблачно.

В Хмельницком завтра будет ясно и безоблачно, ночью +18°, днем +31°.

В Ивано-Франковске завтра будет облачно с прояснениями, ночью +18°, днем +31°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +17°...+30°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +18°, днем +30°.

В Виннице завтра будет +16°...+31°, ясно и безоблачно.

В Житомире в среду будет ночью +17°, днем +31°, ясно и безоблачно.

В Черкассах будет практически безоблачно, ночью +21°, днем +30°.

В Кропивницком температура ночью будет +20°, днем +31°, практически безоблачно.

В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +19°...+30°.

В Одессе 24 августа - небольшая облачность, температура ночью +22°, днем +31°.

В Херсоне в среду ночью +21°, днем +32°, ясно и безоблачно.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +21°, днем +31°.

В Запорожье температура ночью +22°, днем +31°, ясно и безоблачно.

В Сумах температура воздуха составит +18°...+30°, ясно и безоблачно.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +20°, днем +32°.

В Днепре завтра температура ночью будет +21°, днем +31°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в среду будет ясно безоблачно, +19°...+32°.

В Краматорске будет ясно и безоблачно, температура ночью +20°, днем +32°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +20°, днем +33°.

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