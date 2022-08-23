На День Независимости, 24 августа, в Киеве ожидается жаркая и солнечная погода.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью в столице столбики термометров опустятся до +19°, а днем воздух прогреется до +31°. Веьс день будет ясная и безоблачная погода. Без осадков.
Ветер ожидается восточный, а его скорость составит 1,8 - 3 м/с. Атмосферное давление чуть понииженное, 750 миллиметров ртутного столба.
Погода на завтра
Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +17°, днем +28°, легкий дождь.
В Луцке - практически безоблачно, ночью +17°, днем +31°.
В Ривне в среду ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +18°, днем +31°.
В Тернополе 24 августа ночью будет +18°, днем +31°, ясно и безоблачно.
В Хмельницком завтра будет ясно и безоблачно, ночью +18°, днем +31°.
В Ивано-Франковске завтра будет облачно с прояснениями, ночью +18°, днем +31°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +17°...+30°, ясно и безоблачно.
В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +18°, днем +30°.
В Виннице завтра будет +16°...+31°, ясно и безоблачно.
В Житомире в среду будет ночью +17°, днем +31°, ясно и безоблачно.
В Черкассах будет практически безоблачно, ночью +21°, днем +30°.
В Кропивницком температура ночью будет +20°, днем +31°, практически безоблачно.
В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +19°...+30°.
В Одессе 24 августа - небольшая облачность, температура ночью +22°, днем +31°.
В Херсоне в среду ночью +21°, днем +32°, ясно и безоблачно.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +21°, днем +31°.
В Запорожье температура ночью +22°, днем +31°, ясно и безоблачно.
В Сумах температура воздуха составит +18°...+30°, ясно и безоблачно.
В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +20°, днем +32°.
В Днепре завтра температура ночью будет +21°, днем +31°, ясно и безоблачно.
В Симферополе в среду будет ясно безоблачно, +19°...+32°.
В Краматорске будет ясно и безоблачно, температура ночью +20°, днем +32°.
В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +20°, днем +33°.