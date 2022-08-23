На День Независимости, 24 августа, украинцев ждет жаркая и солнечная погода. Лишь местами на крайнем западе покапают небольшие дожди. Температура днем будет в пределах +29°...+33°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет ясно и безоблачно. Температура воздуха ночью +19°, днем +31°.
- Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +17°, днем +28°, легкий дождь.
- В Луцке - практически безоблачно, ночью +17°, днем +31°.
- В Ривне в среду ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +18°, днем +31°.
- В Тернополе 24 августа ночью будет +18°, днем +31°, ясно и безоблачно.
- В Хмельницком завтра будет ясно и безоблачно, ночью +18°, днем +31°.
- В Ивано-Франковске завтра будет облачно с прояснениями, ночью +18°, днем +31°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +17°...+30°, ясно и безоблачно.
- В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +18°, днем +30°.
- В Виннице завтра будет +16°...+31°, ясно и безоблачно.
- В Житомире в среду будет ночью +17°, днем +31°, ясно и безоблачно.
- В Черкассах будет практически безоблачно, ночью +21°, днем +30°.
- В Кропивницком температура ночью будет +20°, днем +31°, практически безоблачно.
- В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +19°...+30°.
- В Одессе 24 августа - небольшая облачность, температура ночью +22°, днем +31°.
- В Херсоне в среду ночью +21°, днем +32°, ясно и безоблачно.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +21°, днем +31°.
- В Запорожье температура ночью +22°, днем +31°, ясно и безоблачно.
- В Сумах температура воздуха составит +18°...+30°, ясно и безоблачно.
- В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +20°, днем +32°.
- В Днепре завтра температура ночью будет +21°, днем +31°, ясно и безоблачно.
- В Симферополе в среду будет ясно безоблачно, +19°...+32°.
- В Краматорске будет ясно и безоблачно, температура ночью +20°, днем +32°.
- В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +20°, днем +33°.
Народные приметы на 24 августа
24 августа - день Федора и Василия. Дым без ветра бьет к земле - к дождю. Орехов много, а грибов мало - зима будет снежная и морозная.