Погода на День Независимости / фото Pixabay

На День Независимости, 24 августа, украинцев ждет жаркая и солнечная погода. Лишь местами на крайнем западе покапают небольшие дожди. Температура днем будет в пределах +29°...+33°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет ясно и безоблачно. Температура воздуха ночью +19°, днем +31°.
  • Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +17°, днем +28°, легкий дождь.
  • В Луцке - практически безоблачно, ночью +17°, днем +31°.
  • В Ривне в среду ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +18°, днем +31°.
  • В Тернополе 24 августа ночью будет +18°, днем +31°, ясно и безоблачно.
  • В Хмельницком завтра будет ясно и безоблачно, ночью +18°, днем +31°.
  • В Ивано-Франковске завтра будет облачно с прояснениями, ночью +18°, днем +31°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +17°...+30°, ясно и безоблачно.
  • В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +18°, днем +30°.
  • В Виннице завтра будет +16°...+31°, ясно и безоблачно.
  • В Житомире в среду будет ночью +17°, днем +31°, ясно и безоблачно.
  • В Черкассах будет практически безоблачно, ночью +21°, днем +30°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +20°, днем +31°, практически безоблачно.
  • В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +19°...+30°.
  • В Одессе 24 августа - небольшая облачность, температура ночью +22°, днем +31°.
  • В Херсоне в среду ночью +21°, днем +32°, ясно и безоблачно.
  • В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +21°, днем +31°.
  • В Запорожье температура ночью +22°, днем +31°, ясно и безоблачно.
  • В Сумах температура воздуха составит +18°...+30°, ясно и безоблачно.
  • В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +20°, днем +32°.
  • В Днепре завтра температура ночью будет +21°, днем +31°, ясно и безоблачно.
  • В Симферополе в среду будет ясно безоблачно, +19°...+32°.
  • В Краматорске будет ясно и безоблачно, температура ночью +20°, днем +32°.
  • В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +20°, днем +33°.
Погода в Украине 24 августа / фото УНИАН

Народные приметы на 24 августа

24 августа - день Федора и Василия. Дым без ветра бьет к земле - к дождю. Орехов много, а грибов мало - зима будет снежная и морозная.

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