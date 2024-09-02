Первый осенний понедельник в Украине будет по-летнему теплый и даже жаркий. В большинстве областей будет +29°...+33°, а в Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областях разогреет аж до +34°...+35°. Осадков 2 сентября не ожидается. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +21°, днем +31°.
- Во Львове в понедельник будет ясно и безоблачно. Ночью +16°, днем +29°.
- В Луцке будет ясно и безоблачно, ночью +15°, днем +31°.
- В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +16°, днем +31°.
- В Тернополе 2 сентября ночью будет +18°, днем +30°, небольшая облачность.
- В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +17°, днем +30°.
- В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью +16°, днем +29°.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +15°, днем +31°, ясно и безоблачно.
- В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +17°, днем +30°.
- В Виннице сегодня будет +19°...+32°, облачно с прояснениями.
- В Житомире в понедельник ночью будет +18°, днем +30°, облачно с прояснениями.
- В Чернигове столбики термометров покажут +17°...+29°, практически безоблачно.
- В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +31°.
- В Кропивницком температура ночью будет +20°, днем +34°, небольшая облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +19°...+31°.
- В Одессе 2 сентября - практически безоблачно, температура ночью +21°, днем +30°.
- В Херсоне в понедельник ночью будет +20°, днем +32°, ясно и безоблачно.
- В Николаеве сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +20°, днем +34°.
- В Запорожье температура ночью +23°, днем +32°, небольшая облачность.
- В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +18°, а днем +31°, небольшая облачность.
- В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +19°, днем +31°.
- В Днепре температура ночью будет +22°, днем +31°, практически безоблачно.
- В Симферополе в понедельник будет практически безоблачно, +19°...+30°.
- В Краматорске сегодня ясно и безоблачно, температура ночью +19°, днем +32°.
- В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +33°.
Народный прогноз 2 сентября
Собираются в стаи перелетные птицы, готовятся к отлету в теплые края. Пора дергать свеклу и морковь.