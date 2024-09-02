Уже на этой неделе температура по всей стране снизится до более комфортной.

Первая осенняя неделя принесет в Украину похолодание. С середины недели температура снизится по всей стране до более комфортных показателей. Осадков при этом не будет, только на юге страны местами покапают дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.

2 сентября столбики термометров по всей Украине покажут +29°...+34°. Ожидается переменная облачность, без осадков.

Во вторник, 3 сентября, в большинстве областей будет +29°...+30°, а в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях ожидается +26°...+27°. На юге Украины местами покапают небольшие дожди, грозы.

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В среду, 4 сентября, температура уже снизится практически по всей стране до +24°...+29°. Только местами на юге, в Закарпатской области и на крайнем востоке все еще будет жара до +30°...+32°.

Местами на юге, в центральной части, а также в Ривненской и Житомирской областях ожидаются дожди.

В четверг, 5 сентября, уже по всей Украине столбики термометров покажут +25°...+29°, только в Приазовье местами возможна 30-градусная жара. На юге и в центральной части продолжатся дожди и грозы.

Перед выходными, 6 сентября, температура в Украине будет в пределах +25°...+28°, только на Закарпатье воздух прогреется до +29°.

Первые полноценные осенние выходные в Украине порадует нас комфортным теплом. Жары не будет даже на юге страны. Температура ожидается в пределах +25°...+28°, без существенных осадков и с переменной облачностью.

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