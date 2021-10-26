27 октября в Украине чуть потеплеет / фото pixabay.com

Со среды, 27 октября, в Украине постепенно начнет повышаться температура. Ночные морозы будут лишь в отдельных западных и восточных областях. Днем же теплее всего будет на Западе, где столбики термометров покажут +12°...+14°. На остальной территории ожидается +9°...+12°. Без осадков.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +5°, днем +12°.
  • Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +2°, днем +13°.
  • В Луцке - небольшая облачность, ночью +4°, днем +13°.
  • В Ривне в среду ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью +4°, днем +13°.
  • В Тернополе 27 октября ночью будет +1°, днем +13°, облачно с прояснениями.
  • В Хмельницком завтра будет облачная погода с прояснениями, ночью +2°, днем +12°.
  • В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +14°.
  • В Ужгороде столбики термометров покажут -1°...+14°, ясно и безоблачно.
  • В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +1°, днем +14°.
  • В Виннице завтра будет +2°...+13°, небольшая облачность.
  • В Житомире в среду будет ночью +3°, днем +11°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +12°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +12°, облачно с прояснениями.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +4°...+11°.
  • В Одессе 27 октября - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +5°, днем +13°.
  • В Херсоне в среду ночью +4°, днем +12°, ясно и безоблачно.
  • В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +12°.
  • В Запорожье температура ночью +1°, днем +11°, ясно и безоблачно.
  • В Сумах температура воздуха составит +4°...+10°, небольшая облачность.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +10°.
  • В Днепре температура ночью будет +1°, днем +11°, ясно и безоблачно.
  • В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +1°...+11°.
  • В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью -3°, днем +10°.
  • В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -2°, днем +9°.
Погода в Украине 27 октября / фото УНИАН

Народные приметы на 27 октября

27 октября - Параскевы Терновской, Назария. Ненастная осень - дождливая весна.

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Автор: Екатерина Лиманская