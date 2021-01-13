На Закарпатье объявили штормовое предупреждение: возможен сход больших лавин

Туристов просят отказаться от походов в горы.

Иллюстрация: ученые определяют снеголавинную опасность / Фото facebook.com/chornogora.rescue112

В связи со снегопадами и метелями на Закарпатье объявлено штормовое предупреждение.

Об этом говорится в сообщении Отдела гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра об опасности схода снежных лавин в Карпатах на странице в Facebook.

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Умеренная снеголавинная опасность (2 уровень) удерживается сегодня, 13 января, на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

А завтра, 14 января, она повысится до значительной - 3 уровня.

"Возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и больших лавин. Настойчиво советуем воздержаться от походов на высокогорье и в горы", - говорится в сообщении.

Памятка для туристов / Фото ГСЧС

Мощный снегопад в Украине

В ночь на 13 января практически все украинские города засыпало снегом.

Пользователи соцсетей опубликовали фотографии и видео настоящей зимы.

Этой ночью замело Днепр, Одессу, Запорожье, Харьков, Львов и другие города. Во многих городах снег шел до самого утра. Даже Киев немного припорошило, хотя синоптики обещали, что циклон обойдет столицу стороной.

На некоторых фотографиях и видео видно, что коммунальщики уже начали бороться с непогодой.