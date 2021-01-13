На Закарпатье объявили штормовое предупреждение: возможен сход больших лавин
Туристов просят отказаться от походов в горы.
В связи со снегопадами и метелями на Закарпатье объявлено штормовое предупреждение.
Об этом говорится в сообщении Отдела гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра об опасности схода снежных лавин в Карпатах на странице в Facebook.
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Умеренная снеголавинная опасность (2 уровень) удерживается сегодня, 13 января, на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей.
А завтра, 14 января, она повысится до значительной - 3 уровня.
"Возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и больших лавин. Настойчиво советуем воздержаться от походов на высокогорье и в горы", - говорится в сообщении.
Мощный снегопад в Украине
В ночь на 13 января практически все украинские города засыпало снегом.
Пользователи соцсетей опубликовали фотографии и видео настоящей зимы.
Этой ночью замело Днепр, Одессу, Запорожье, Харьков, Львов и другие города. Во многих городах снег шел до самого утра. Даже Киев немного припорошило, хотя синоптики обещали, что циклон обойдет столицу стороной.
На некоторых фотографиях и видео видно, что коммунальщики уже начали бороться с непогодой.
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- Донецк+3°... -5°
- Житомир-1°... -3°
- Запорожье+1°... -7°
- Ивано-Франковск+2°... -3°
- Киев-2°... -5°
- Кропивницкий-2°... -10°
- Луганск+4°... -4°
- Луцк0°... -3°
- Львов0°... -4°
- Николаев0°... -4°
- Одесса+2°... -4°
- Полтава-3°... -6°
- Ровно-1°... -4°
- Симферополь+7°... -1°
- Сумы-3°... -7°
- Тернополь-1°... -3°
- Харьков-1°... -7°
- Херсон0°... -5°
- Хмельницкий0°... -4°
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- Черновцы+1°... -4°