Во вторник, 4 октября, в Украине сохранится высокая магнитная активность.

В Украине продолжается экстремальная пятидневная магнитная буря. Завтра, 4 октября, ожидается высокая магнитная активность.

Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.

"Завтра, по прогнозам, еще остается высокая магнитная активность Земли, то есть магнитные бури еще погуляют достаточно серьезные - возьмите с собой в дорогу таблетки от головы и давления", - посоветовала синоптик.

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Предупреждение о магнитных бурях в Украине

Как сообщал УНИАН, экстремальная пятидневная магнитная буря накроет Землю.

По данным сайта Gismeteo, магнитная буря в Украине начнется 30 сентября и закончится 4 октября. Таким образом, "штормить" будет 5 дней подряд. Буря 30 сентября будет средней силы, 1 и 2 сентября - сильной, затем 3 и 4 октября снова средней.

Как защититься от магнитной бури

Откажитесь от сигарет, алкоголя, крепкого кофе и энергетических напитков.

Ограничьте употребление жирной, острой и жареной пищи.

Почаще пейте травяные чаи.

Проводите больше времени на свежем воздухе и регулярно проветривайте комнату.

Избегайте стресса и конфликтов. Постарайтесь меньше нервничать.

Перед сном принимайте контрастный душ.

Ложитесь спать в одно и то же время, старайтесь спать не менее 7 часов в сутки.

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