В Украине продолжается экстремальная пятидневная магнитная буря. Завтра, 4 октября, ожидается высокая магнитная активность.
Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.
"Завтра, по прогнозам, еще остается высокая магнитная активность Земли, то есть магнитные бури еще погуляют достаточно серьезные - возьмите с собой в дорогу таблетки от головы и давления", - посоветовала синоптик.
Предупреждение о магнитных бурях в Украине
Как сообщал УНИАН, экстремальная пятидневная магнитная буря накроет Землю.
По данным сайта Gismeteo, магнитная буря в Украине начнется 30 сентября и закончится 4 октября. Таким образом, "штормить" будет 5 дней подряд. Буря 30 сентября будет средней силы, 1 и 2 сентября - сильной, затем 3 и 4 октября снова средней.
Как защититься от магнитной бури
- Откажитесь от сигарет, алкоголя, крепкого кофе и энергетических напитков.
- Ограничьте употребление жирной, острой и жареной пищи.
- Почаще пейте травяные чаи.
- Проводите больше времени на свежем воздухе и регулярно проветривайте комнату.
- Избегайте стресса и конфликтов. Постарайтесь меньше нервничать.
- Перед сном принимайте контрастный душ.
- Ложитесь спать в одно и то же время, старайтесь спать не менее 7 часов в сутки.