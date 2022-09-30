Октябрь в Украине начнется с магнитной бури.
Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.
"Завтра они (магнитные бури - УНИАН) обещают быть серьезными. Солнце захочет побыть более активным, вспышки и выбросы обещают быть мощными, поэтому обратите внимание на свое здоровье, не удивляйтесь возможным несуразностям в системах связи!"- предупредила синоптик.
По ее словам, магнитные бури в Украине будут активными и продлятся несколько дней.
Предупреждение о магнитных бурях в Украине
Как сообщал УНИАН, экстремальная пятидневная магнитная буря накроет Землю.
По данным сайта Gismeteo, магнитная буря в Украине начнется 30 сентября и закончится 4 октября. Таким образом, "штормить" будет 5 дней подряд. Буря 30 сентября будет средней силы, 1 и 2 сентября - сильной, затем 3 и 4 октября снова средней.
Как защитить организм от магнитной бури
- Откажитесь от сигарет, алкоголя, крепкого кофе и энергетических напитков.
- Ограничьте употребление жирной, острой и жареной пищи.
- Почаще пейте травяные чаи.
- Проводите больше времени на свежем воздухе и регулярно проветривайте комнату.
- Избегайте стресса и конфликтов. Постарайтесь меньше нервничать.
- Перед сном принимайте контрастный душ.
- Ложитесь спать в одно и то же время, старайтесь спать не менее 7 часов в сутки.