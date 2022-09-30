Синоптик Наталья Диденко говорит, что магнитные бури в Украине продлятся несколько дней.

Октябрь в Украине начнется с магнитной бури.

Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.

"Завтра они (магнитные бури - УНИАН) обещают быть серьезными. Солнце захочет побыть более активным, вспышки и выбросы обещают быть мощными, поэтому обратите внимание на свое здоровье, не удивляйтесь возможным несуразностям в системах связи!"- предупредила синоптик.

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По ее словам, магнитные бури в Украине будут активными и продлятся несколько дней.

Предупреждение о магнитных бурях в Украине

Как сообщал УНИАН, экстремальная пятидневная магнитная буря накроет Землю.

По данным сайта Gismeteo, магнитная буря в Украине начнется 30 сентября и закончится 4 октября. Таким образом, "штормить" будет 5 дней подряд. Буря 30 сентября будет средней силы, 1 и 2 сентября - сильной, затем 3 и 4 октября снова средней.

Как защитить организм от магнитной бури

Откажитесь от сигарет, алкоголя, крепкого кофе и энергетических напитков.

Ограничьте употребление жирной, острой и жареной пищи.

Почаще пейте травяные чаи.

Проводите больше времени на свежем воздухе и регулярно проветривайте комнату.

Избегайте стресса и конфликтов. Постарайтесь меньше нервничать.

Перед сном принимайте контрастный душ.

Ложитесь спать в одно и то же время, старайтесь спать не менее 7 часов в сутки.

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