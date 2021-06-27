В Украине объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий.
Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.
"По информации Укргидрометцентра, 27 июня в северных, центральных и южных областях местами сильные ливни, град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Такие погодные условия синоптики отнесли к первому уровню опасности, желтого.
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Как ранее сообщал УНИАН, в Карпатском регионе Украины (Львовская, Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая области) в течение 25-27 июня 2021 года ожидаются ливни с грозами.
25 июня, после нескольких дней жары во Львове, прошли ливень и гроза с градом. Из-за непогоды в городе повалены деревья, несколько улиц остались без света, а электротранспорт остановился.
Кроме того, непогода бушевала и в Ровенской области, в результате чего поваленные деревья заблокировали трассу международного значения "Киев-Ковель-Ягодин". По информации спасателей, из-за сильного ветра там упало более 30 деревьев, а также травмировались два человека: один - от удара молнии, другой - в результате падения шифера.
По состоянию на утро 27 июня всего из-за непогоды в Украине обесточены 393 населенных пункта в восьми областях.
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