В Карпатах в ближайшие дни ожидаются ливни с грозами.

В Карпатском регионе Украины (Львовская, Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая области) в течение 25-27 июня 2021 года ожидаются ливни с грозами.

В связи с этим в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) предупредили об угрозе схода селевых потоков в Карпатах. Поэтому туристам, которые будут отправляться в горы в выходные, следует быть очень осторожными.

"В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного склонного и местного стока с подтоплением пониженных мест, в горных районах существует угроза схода селевых потоков (І уровень опасности - желтый)", - говорится в сообщении.

Кроме того, на реках Карпатского региона из-за обильных осадков в ближайшие дни ожидаются подъемы уровней воды на 0,3-1,3 м над уровнями, без негативных последствий.

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Погода в Украине на выходные

В течение последних дней в Украине держится аномальная жара. Дневные максимумы в большинстве областей достигают +31°...+36°.

В нескольких регионах Украины, в частности в столице Киеве и Ривненской области, на этой неделе были побиты температурные рекорды, которые держались по 75-80 лет.

Впрочем, по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные к Украине приблизится атмосферный фронт, который немного уменьшит жару и принесет дожди.

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Автор: Марина Григоренко