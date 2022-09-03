В ближайшие дни в Украине сохранится прохладная погода.

В Украине в ближайшее время сохранится холодная погода. Повышения температуры стоит ждать в середине следующей недели.

Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, ориентировочно повышение температура в Украине ожидается с 7 сентября.

Видео дня

"Потепление будет ориентировочно 7, 8, 9 сентября", - спрогнозировала она.

Между тем, несмотря на низкую температуру, по словам синоптика, в Украине продолжается молодое бабье лето.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что в Украине 28 августа наступило так называемое молодое бабье лето. По ее словам, в украинском умеренно-континентальном климате бабье лето приходит ориентировочно на Успение, 28 августа, и называют его молодым бабьим летом. Первое бабье лето длится до 11 сентября. После этого ожидается так называемое старое бабье лето. Его следует ждать во второй половине сентября и в начале октября. Третье бабье лето, по словам Наталки Диденко, приходится на середину ноября и уже тогда начинаются первые настоящие холода.

Вас также могут заинтересовать новости: