Синоптик Наталья Диденко сообщили, что в Украине 28 августа наступило так называемое молодое бабье лето.

В Украину пришло первое бабье лето.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Для любителей позазывать бабье лето, хочу сообщить, что оно уже пришло", - сообщила она.

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Синоптик пояснила, что в украинском умеренно-континентальном климате бабье лето приходит ориентировочно на Успение, 28 августа, и называют его молодым бабьим летом. Первое бабье лето длится до 11 сентября.

После этого ожидается так называемое старое бабье лето. Его следует ждать во второй половине сентября и в начале октября, пояснила специалист.

"Третье бабье лето приходится на середину ноября и уже тогда начинаются первые настоящие холода", - резюмировала она.

Напомним, погода в сентябре В 2022 году будет теплее нормы, а осадков ожидается немного меньше, чем обычно.

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