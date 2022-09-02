В Украину пришло первое бабье лето.
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
"Для любителей позазывать бабье лето, хочу сообщить, что оно уже пришло", - сообщила она.
Синоптик пояснила, что в украинском умеренно-континентальном климате бабье лето приходит ориентировочно на Успение, 28 августа, и называют его молодым бабьим летом. Первое бабье лето длится до 11 сентября.
После этого ожидается так называемое старое бабье лето. Его следует ждать во второй половине сентября и в начале октября, пояснила специалист.
"Третье бабье лето приходится на середину ноября и уже тогда начинаются первые настоящие холода", - резюмировала она.
Напомним, погода в сентябре В 2022 году будет теплее нормы, а осадков ожидается немного меньше, чем обычно.