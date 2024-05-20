Уже завтра в одной из областей ожидается летняя жара.

На этой неделе в Украине ожидается комфортная погода, местами с небольшими дождями. Во второй половине недели ожидается усиление ветра. Об этом говорит синоптик Игорь Кибальчич, передает "Метеопрог".

"Постепенное прогревание воздуха ожидается в течение ближайших дней в большинстве областей страны. Ночные заморозки полностью отступят, а днем температурный фон будет соответствовать летним показателям", - прогнозирует синоптик.

В отдельные дни, по его данным, есть вероятность небольших, местами умеренных дождей в сопровождении гроз.

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"Ближе к выходным за счет усиления антициклона с северо-востока ожидается незначительное похолодание, а также ветреная погода в большинстве южных, восточных и центральных регионов", - предупреждает специалист.

Также, по его данным, сохранится самый высокий уровень пожарной опасности в лесах и лесостепных районах.

Погода 20 мая

В начале недели, по данным Кибальчича, в западных и местами северных областях пройдут кратковременные дожди с грозами, местами град и шквалы 15-17 м/с. На остальной территории будет без осадков. Температура воздуха в +21°...+26°.

Погода 21 мая

Во вторник ночью будет без существенных осадков, а днем в западной части и местами на крайнем севере страны пройдут небольшие кратковременные дожди, временами с грозами. Температура воздуха ночью +8...+13 °С, днем +22...+27 °С, а на Закарпатье воздух прогреется до +30 °С.

Погода 22 мая

В среду, по данным Кибальчича, будет преобладать погода без осадков. Только в Карпатах и на Закарпатье ожидаются небольшие кратковременные дожди с грозами. Днем на западе Украины отдельные порывы ветра будут достигать 15-17 м/с. Ночью будет +8...+13 °С, а днем по всей Украине воздух прогреется до +22...+27 °С.

В Украину идет потепление - что известно

О том, что на ближайшей неделе в Украине будет очень тепло свидетельствуют и данные Погода УНИАН. Ожидается, что ближайшие несколько дней температура постепенно будет повышаться, в ряде областей воздух будет прогреваться до летних +28°...+30°. Перед выходными и на выходных температура немного снизится.

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