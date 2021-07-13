В Киеве с начала года уже установлено более 20 температурных рекордов.

Ночь на 12 июля в Киеве оказалась самой теплой за период наблюдений.

Об этом сообщает Центрально геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений, ночь на понедельник в Киеве оказалась самой теплой, ведь температура не опустилась ниже +22°С. Предыдущее рекордное значение +21,4°С 1922 года превышено на 0,6°С.

Как сообщается, всего с начала года в Киеве установлен 21 температурный рекорд.

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Автор: Екатерина Лиманская