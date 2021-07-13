В Киеве прошла самая теплая ночь / Фото УНИАН, Владимир Коваль
Ночь на 12 июля в Киеве оказалась самой теплой за период наблюдений.
Об этом сообщает Центрально геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.
По данным наблюдений, ночь на понедельник в Киеве оказалась самой теплой, ведь температура не опустилась ниже +22°С. Предыдущее рекордное значение +21,4°С 1922 года превышено на 0,6°С.
Как сообщается, всего с начала года в Киеве установлен 21 температурный рекорд.
Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:
- "Будет вообще жесть": из-за "русского" антициклона Украину накроет дикая жара
- Украинцев ждет удар стихии и жара до + 40°: синоптик напугал прогнозом до конца лета
- Снежные метели и ледяные дожди: синоптик пообещал украинцам суровую зиму
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram