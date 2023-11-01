Синоптики подвели итоги октября 2023 года в столице. Он стал одим из самых теплых с 19 века.

В этом году октябрь в Киеве оказался очень теплым и влажным. Об этом свидетельствуют данные Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции, среднемесячная температура воздуха в октябре в столице составила +11,4°С, что на 2,8° градуса выше климатической нормы.

Как сообщается, нынешний октябрь стал седьмым самым теплым в Киеве с 1881 года. Всего за месяц в столице было зафиксировано два рекорда максимальной температуры воздуха.

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Холоднее всего в Киеве было 11 октября, когда минимальная температура под утро снизилась до +0,9°С, а теплее всего – 14 октября, когда максимальная температура после полудня достигла +22,5°с.

По данным синоптиков, осадков на проспекте Науки, 37 выпало 66 мм, или 143% климатической нормы.

Погодные рекорды в столице

30 октября в Киеве зафиксировали 40-ый температурный рекорд за год. Температура после полудня достигла +20,6°С, что на 2,3°С выше предыдущего рекордного показателя 2013 года.

А за несколько дней до этого в Киеве зафиксировали рекордно сильный ветер, скорость которого достигла 20 м/с (72 км/ч). Это повторило предыдущее максимальное значение для 28 октября, зарегистрированное в 1969 году.

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